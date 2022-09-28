28 сентября ЦСКА в третьем туре Кубка России сыграет с «Сочи». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени, обслужит ее Алексей Сухой из Люберец. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт в 19.30 мск. Команды занимают первое и последнее места в группе соответственно.

ЦСКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.17, это приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), триумф «Сочи» доступен с чуть меньшей котировкой — 3.40 (29%).

Поставив 1000 рублей на «мирный» результат, можно в случае равенства в счете выиграть 3700 рублей.

Получится у «Сочи» взять первые очки на групповом этапе Кубка? Вариант «гости не проиграют» идет за 1.74.

В РПЛ ЦСКА разнес соперника со счетом 3:0. Успех хозяев с форой (-1.5) оценен в сокрушительные 3.90. Ф2(+1.5) в таком случае доступна за 1.26.

На два гола и более в матче можно поставить за 1.82, на ТМ 2.5 — за 2.06.

Эксперты предполагают, что соперники обменяются забитыми мячами, поэтому на вариант «обе забьют» выставлена котировка 1.69.

Можете поставить на автора гола в составе ЦСКА:

на Адольфо Гайча — за 3.50;

на Ивана Облякова — за 5.40;

на Константина Кучаева — за 4.50.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.70.