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28 сентября, 13:15

ЦСКА — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 28 сентября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» 28 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

28 сентября ЦСКА и «Сочи» встретятся во второй раз в сезоне. Матч пройдет в рамках третьего тура группового этапа Кубка России на «ВЭБ Арене», стартовый свисток Алексея Сухого прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 19.30 мск.

Кубок России. Группа D
28 сент, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Сочи

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у армейцев больше шансов на победу в предстоящем матче: поставить на такой результат можно с коэффициентом 2.17, вероятность — примерно 46%. Выигрыш «Сочи» доступен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за 3.70 (26%).

Верите в победу гостей? Ставка в 1000 рублей на этот рынок в случае триумфа южан принесет 3400 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на положительный исход для хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа ЦСКА 1:0 — за 8.20;

• выигрыш 2:1 — за 8.40.

Команды уже встречались в этом сезоне: во втором туре РПЛ армейцы разгромили соперника на домашнем стадионе (3:0). В прошлом году коллективы также встречались в Кубке России, но на стадии 1/8 финала. И снова ЦСКА победил (2:1). Верите, что на этот раз южане хотя бы не уступят? Поставить на это можно с коэффициентом 1.74.

В чемпионате москвичи вонзили сопернику три мяча. В этом сезоне армейцы выступают достаточно результативно: в РПЛ забивают в среднем 2.1 гола за игру, в Кубке — ровно два. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 2.02, ИТМ1 (1.5) — за 1.80.

Эти рынки на «Сочи» доступны за 2.60 и 1.50 соответственно. За два матча в Кубке сочинцы нанесли лишь один результативный удар.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи» 28 сентября 2022 года

Армейцы неплохо выглядят в этом сезоне: команда идет на третьей строчке в РПЛ, а в Кубке одержала две победы подряд. «Сочи» после второго места в прошлом чемпионате сильно сдал: в РПЛ южане ползут шестыми, а в Кубке стартовали с двух поражений. Третий подряд проигрыш очень осложнит борьбу за выход из группы, поэтому в игре с ЦСКА гостям необходимо набрать очки.

Правда, сделать это будет сложно. «Сочи» слабо играет в обороне: команда пропустила во всех 12 играх этого сезона, причем меньше двух мячей — только в половине матчей. ЦСКА же хорошо действует в атаке — не забил лишь дважды в тех же 12 встречах. Больше двух голов москвичи оформили в восьми играх. Вероятно, красно-синие пробьют планку и в предстоящем матче, тем более что у «Сочи» травмированы правый защитник Кирилл Заика и опорник Викторьен Ангбан.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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