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Сегодня, 13:15

ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 16 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Спартак» 16 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
ХК ЦСКА.
Фото Global Look Press
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16 сентября в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА дома сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 17.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск.

ФК &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» снова не блещет в атаке, что показали разборки с «Балтикой» и ЦСКА. Что будет против «Рубина»?

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что ЦСКА завершит битву со щитом. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность этого исхода — приблизительно 51%. Успех «Спартака» предложен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (20%).

Ставка в 1000 рублей на красно-белых в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

ЦСКА проиграл четыре из шести матчей на старте сезона КХЛ, в то время как у «Спартака» всего две неудачи. Вариант Х2 идет за 1.90.

Кстати, можете подстраховать гостей с помощью форы — Ф2(+1.5) оценена в 1.52. Если же верите в комфортную победу хозяев, оформите Ф1(-1.5) за 2.65.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). У «Ман Сити» и «Вест Хэма» ни одного поражения в АПЛ. Холанн, Боуэн и Уорд-Проуз будут биться за сохранение нуля

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за приятные 2.14, ТМ 5.5 — за 1.74. Не желаете рисковать? Пять и более голов в матче оценены в 1.60. Такое условие сыграло в 10 из 12 матчей с участием этих команд в новом сезоне.

Выберите самый результативный период: первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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