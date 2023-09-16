16 сентября в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА дома сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 17.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что ЦСКА завершит битву со щитом. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность этого исхода — приблизительно 51%. Успех «Спартака» предложен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (20%).

Ставка в 1000 рублей на красно-белых в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

ЦСКА проиграл четыре из шести матчей на старте сезона КХЛ, в то время как у «Спартака» всего две неудачи. Вариант Х2 идет за 1.90.

Кстати, можете подстраховать гостей с помощью форы — Ф2(+1.5) оценена в 1.52. Если же верите в комфортную победу хозяев, оформите Ф1(-1.5) за 2.65.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за приятные 2.14, ТМ 5.5 — за 1.74. Не желаете рисковать? Пять и более голов в матче оценены в 1.60. Такое условие сыграло в 10 из 12 матчей с участием этих команд в новом сезоне.

Выберите самый результативный период: первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!