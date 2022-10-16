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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 16 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press

Главный матч 13-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Спартаком» состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение ЦСКА. Ставки на победу «армейцев» принимаются с коэффициентом 2.25, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценен довольно высокими 3.20 (31%), ничья — 3.70 (25%).

Поставленная на триумф красно-белых 1000 рублей в случае положительного результата принесет выигрыш в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.

Вариант «гости не проиграют» оценен котировкой 1.69. Последний матч в 1/4 Кубка России остался как раз за «Спартаком».

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.16.

ЦСКА в этом сезоне забивает в среднем два мяча за игру, «Спартак» — 2.41. ИТБ1 (1.5) идет за 2.00, ИТБ2 (1.5) — за 2.40.

Обмен голами можно оформить за 1.63, обратный исход — за 2.28.

Будет ли пенальти? Если считаете, что одна из команд пробьет с точки, возьмите это событие за 2.35. Отсутствие 11-метрового котируется за 1.55.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • успех ЦСКА 2:1 — за 8.60;

  • 1:0 — за 9.00.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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