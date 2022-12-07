7 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся ЦСКА и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на ЦСКА можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничью оценили в 4.40 (23%), победу гостей — в 5.50 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что андердоги не уступят, оформите ставку за 2.38.

Дело может дойти до овертайма и буллитов — в таком случае шансы на успех москвичей еще выше (1.29), но такая же ситуация и у «Торпедо» (3.80).

Эксперты не сомневаются в результативном матче — тотал больше 4.5 мяча они оценили в 1.55.

Улучшить коэффициент на москвичей или добавить шансов «Торпедо» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 1.94.

Такие счета являются наиболее вероятными по мнению аналитиков:

• 2:2 — за 9.20;

• 3:3 — за 12.0;

• 3:1 в пользу ЦСКА — за 12.5.