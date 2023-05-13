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ЦСКА — «Торпедо»: где смотреть матч РПЛ 13 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Торпедо» 13 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Хесус Мануэль Медина (ЦСКА).
Фото Global Look Press
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13 мая ЦСКА примет «Торпедо» в 27-м туре чемпионата России. Московское дерби состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Виталий Мешков. В прямом эфире с 18.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: успех красно-синих оценен коэффициентом 1.24, это около 77% вероятности. На выигрыш автозаводцев предложили котировку 12.00 (8%). Ничья доступна за 6.77 (15%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае удачного итога принесет 6770 рублей.

Матч первого круга в «Лужниках» завершился неожданной победой «Торпедо» (1:0). А через месяц черно-белые с тем же счетом прихлопнули ЦСКА в Кубке России уже на «ВЭБ Арене». Считаете, что парни Пепа Клотета как минимум не уступят? Опция Х2 представлена за 4.28.

Средняя результативность армейцев в последних пяти играх — 1.80 мяча за 90 минут, автозаводцы на этом же отрезке имеют ровно один меткий удар. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.51.

Красно-синие не уходят с поля без точного выстрела 12 поединков подряд. Серия автозаводцев короче ровно в половину — 6 встреч. Вариант «обе забьют» оценен за 2.12, обратный рынок — за 1.71.

Малком (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Краснодар»: Малком и Сергеев устроят праздник для Петербурга, но напорются на рога «быков»

ЦСКА — лучший клуб премьер-лиги по пропущенным мячам после «Зенита». В пассиве команды Владимира Федотова 24 гола после 26 туров. На то, что торпедовцы не пробьют Игоря Акинфеева, предложен коэффициент 1.83.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, указывают как раз на сухую викторию армейцев:

  • 2:0 — за 5.83;

  • 3:0 — за 6.77;

  • 1:0 — за 7.33.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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