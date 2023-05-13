13 мая ЦСКА примет «Торпедо» в 27-м туре чемпионата России. Московское дерби состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Виталий Мешков. В прямом эфире с 18.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: успех красно-синих оценен коэффициентом 1.24, это около 77% вероятности. На выигрыш автозаводцев предложили котировку 12.00 (8%). Ничья доступна за 6.77 (15%).

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Матч первого круга в «Лужниках» завершился неожданной победой «Торпедо» (1:0). А через месяц черно-белые с тем же счетом прихлопнули ЦСКА в Кубке России уже на «ВЭБ Арене». Считаете, что парни Пепа Клотета как минимум не уступят? Опция Х2 представлена за 4.28.

Средняя результативность армейцев в последних пяти играх — 1.80 мяча за 90 минут, автозаводцы на этом же отрезке имеют ровно один меткий удар. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.51.

Красно-синие не уходят с поля без точного выстрела 12 поединков подряд. Серия автозаводцев короче ровно в половину — 6 встреч. Вариант «обе забьют» оценен за 2.12, обратный рынок — за 1.71.

ЦСКА — лучший клуб премьер-лиги по пропущенным мячам после «Зенита». В пассиве команды Владимира Федотова 24 гола после 26 туров. На то, что торпедовцы не пробьют Игоря Акинфеева, предложен коэффициент 1.83.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, указывают как раз на сухую викторию армейцев:

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