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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч Кубка России 19 октября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Торпедо» 19 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Федор Чалов.
Фото Global Look Press

19 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России ЦСКА сойдется в московском дерби с «Торпедо». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени на «ВЭБ Арене», обслужит ее арбитр из Москвы Антон Фролов. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 20.00 мск.

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА однозначным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (17%), успех «Торпедо» — за 9.80 (9%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае положительного результата выплата составит 9800 рублей.

Недавний матч команд завершился в пользу автозаводцев. Вариант «Торпедо» не проиграет" оценен коэффициентом 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.

Случится ли обмен голами? Эксперты так не считают, поэтому дают на «обе забьют» котировку 2.03, на обратный исход — 1.79.

В первую очередь мала вера в результативный удар «Торпедо» — его предложено оформить за 1.82. В голе ЦСКА сомнений нет — 1.07.

Пенальти идет за 2.40, удаление — за 3.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу ЦСКА за 6.20.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

ЦСКА проиграл последний очный матч, но упустил уйму отличных моментов для взятия ворот. Примерно то же самое было в первом туре Кубка, но тогда армейцам удалось при неважной реализации запихнуть два мяча. Вряд ли «Торпедо» сдержит соперника в третий раз — хозяева должны быть беспощадны и точны.

В то же время черно-белые с 28 августа, когда проиграли 1:4 «Краснодару», не уступают крупно. Да и вообще матчи с их участием нельзя назвать яркими — обычно забивается от одного до трех мячей. Поэтому в дополнение к ставке на победу ЦСКА стоит взять ТМ 3.5.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 2.05.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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