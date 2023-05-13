13 мая в 27-м туре РПЛ состоится московское дерби — ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Торпедо». Главный арбитр поединка Виталий Мешков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.24, это около 77% вероятности. Выигрыш автозаводцев предложен с котировкой 12.00 (8%). Ничья доступна за 6.77 (15%).

Матч первого круга в «Лужниках» завершился минимальной победой «Торпедо» (1:0). А через месяц черно-белые с тем же счетом прихлопнули ЦСКА в Кубке России уже на «ВЭБ Арене». Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 12 000 рублей.

В 2022 году соперники встречались трижды и ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.51.

ЦСКА не уходит с поля без точного выстрела 12 поединков подряд. Результативная серия автозаводцев короче ровно в половину — 6 игр. Вариант «обе забьют» оценен за 2.12, обратный рынок — за 1.71.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, указывают на сухую викторию армейцев:

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

Красно-синие рвутся к серебру РПЛ на турборежиме: серия без поражений в чемпионате составляет уже восемь поединков и включает в себя лишь одну ничью. За последние пару месяцев ЦСКА только дважды оформил меньше двух голов за 90 минут — когда минимально одолел «Зенит» (1:0) и поделил очки с «Локомотивом» (1:1). С командами из нижней части таблицы Владимир Федотов и компания не церемонятся: дома разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Химки» (3:0), на выезде пришибли «Факел» (2:0) и «Урал» (2:1).

Новый оппонент армейцев — абсолютно худшая команда РПЛ почти по всем показателям. «Торпедо» плетется на последнем месте и имеет меньше всех побед (три), баллов (13) и забитых мячей (20). В четырех прошедших турах черно-белые влетели «Спартаку», «Химкам», «Сочи» и «Ахмату» с общим счетом 5:14. Но упорство автозаводцев вызывает уважение: в 2023 году лишь однажды проиграли всухую — на своем поле «Уралу» (0:1). А еще отобрали очки у «Краснодара» (2:2) и прибили конкурентов в борьбе за стыки — «Факел» (2:0) и «Пари НН» (3:0).

Поражение лишит парней Пепа Клотета даже теоретических шансов на переходные матчи, поэтому торпедовцы будут кусаться и сделают все, чтобы прошить Игоря Акинфеева хотя бы однажды. Но ЦСКА хватит класса и мотивации, чтобы смести соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.24.

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