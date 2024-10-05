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ЦСКА — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 5 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Трактор» 5 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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5 октября ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет «Трактор». Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 17.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Эфир стартует в 16.50 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на победу в основное время — этот рынок предложен с котировкой 2.10, что составляет около 46% вероятности. Успех коллектива из Челябинска дан с коэффициентом 2.80 (33%), ничья доступна за 4.10 (21%).

Выигрыш москвичей с учетом овертайма можно взять за 1.70, триумф «Трактора» идет за 2.15.

Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

? Ф1(0) — за 1.66, Ф2(0) — за 2.20;

? Ф1(-1.5) — за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.39.

Тотал больше 5.5 шайбы дан за 2.16, ТМ 5.5 — за 1.69.

Рынок на наличие овертайма оценен в 4.00, альтернативная опция идет за 1.25.

Комбинированный вариант на победу ЦСКА и тотал больше 4.5 гола можно забрать за 4.10.

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