3 сентября ЦСКА и «Зенит» столкнутся в центральном матче седьмого тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 17.30 по столичному времени. С 16.30 прямая трансляция поединка начнется на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команды Сергея Семака больше шансов на победу. Коэффициент на успех петербуржцев — 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш армейцев доступен за 3.14 (31%), ничья предложена с еще большей котировкой 3.48 (27%).

Считаете, что команды разделят очки? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3480 рублей.

Соперники встречались в первом официальном матче сезона — в Суперкубке России. Коллективы не выявили сильнейшего (0:0) в основное время, хотя москвичи владели игровым преимуществом. Поставить на то, что и в предстоящей встрече команда Владимира Федотова как минимум не уступит, можно за 1.64.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы поединка намекают на превосходство петербуржцев:

• 1:1 — за 6.00;

• 0:0 и 1:0 в пользу гостей — за 8.25;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.75.

Подопечные Сергея Семака после шести туров отличились больше всех в чемпионате (14), армейцы забили всего на один мяч меньше (13). ТБ 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88. При этом в Суперкубке России соперники до серии пенальти не забили ни разу.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.79, обратный вариант — за 2.06. Ставка на «обе забьют» зашла в половине из предыдущих 10 встреч команд в официальных матчах.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки