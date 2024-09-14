Самая яркая вывеска восьмого тура РПЛ — встреча ЦСКА и «Зенита» в Москве. Игра пройдет 14 сентября на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 15.30 покажет телеканал «Матч ТВ», также в эфир подключится «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: коэффициент на их победу — 2.32, что примерно 42% вероятности. Выигрыш красно-синих можно взять за 3.25 (30%), коэффициент на «мирный» результат чуть выше — 3.45 (28%).

В прошлой кампании армейцы ни разу не уступили петербуржцам в чемпионате: дома удержали ничью (1:1) и минимально обыграли на выезде (1:0). Рынок на еще одно непоражение ЦСКА идет за 1.67.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.60;

• победа «Зенита» 1:0 — за 6.20;

• успех ЦСКА 1:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола доступен с котировкой 2.19, ТМ 2.5 дан за 1.67.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.96, обратный вариант можно оформить за 1.85.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Петербуржцы в этом сезоне проблемно играют с московскими командами: «Динамо» удалось обыграть лишь с минимальным счетом (1:0), а в сложнейшей игре со «Спартаком» на табло застыла нулевая ничья. К тому же ЦСКА — исторически сложный оппонент: «Зенит» не побеждал армейцев в основное время на протяжении шести матчей во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.27.

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