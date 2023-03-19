ЦСКА — «Зенит»: Павел Занозин предвосхитил огненный футбол в центральном матче тура РПЛ

19 марта в 19.30 по московскому времени в рамках 20-го тура РПЛ ЦСКА примет дома «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин.

В какой форме ЦСКА

Армейцы продолжают борьбу за попадание в топ-3 чемпионата России. На данный момент они занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ (32 очка). С вышестоящим «Динамо» у ЦСКА одинаковое количество очков, тогда как от «Ростова» он отстает на шесть баллов.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Возобновление чемпионата далось подопечным Владимира Федотова нелегко: в первом матче нового года они уступили «Сочи» (0:2). Впрочем, набрать три очка удалось уже в следующем туре — победой завершилась встреча с «Крыльями» (4:0).

Последняя игра армейцев состоялась в рамках первого полуфинала Fonbet Кубка России, где им вновь противостояли самарцы. Этот матч завершился вничью (2:2).

В предстоящей игре с «Зенитом» точно не сыграет Илья Агапов.

В какой форме «Зенит»

«Зенит» — лидер чемпионата России. В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы потерпели всего одно поражение. Случилось это в рамках 16-го тура, где они уступили дома «Ахмату» (1:2). Матчи чемпионата в новом году заканчиваются для коллектива Сергея Семака исключительно победами, причем в каждом из них ему удается забить три гола (3:0 с «Пари НН» и 3:2 с «Химками»).

Неудачей для «Зенита» завершился розыгрыш Fonbet Кубка России. Петербуржцы заняли третье место на групповом этапе, из-за чего попали в нижнюю сетку. Там они сначала одолели «Волгу» (3:0), а затем уступили московскому «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти).

Предстоящую встречу с ЦСКА пропустят Иван Сергеев и Вильмар Барриос.

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

«Зенит» — один из самых неудобных соперников для ЦСКА. Армейцы не могут одержать победу в очном матче на протяжении 10 игр подряд, в которых они потерпели восемь поражений. Еще одной неприятной деталью является то, что в четырех последних встречах ворота петербуржцев им удалось поразить всего раз (0:1, 0:2, 0:3, 1:2).

Прогноз Павла Занозина на матч ЦСКА — «Зенит» 19 марта

«Предстоящая встреча состоится сразу после Fonbet Кубка России, где ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями» (2:2), а «Зенит» вылетел от «Динамо» после серии пенальти (1:1 в основное время). Понятно, что вокруг петербуржцев сейчас не самый приятный фон, но вряд ли это им как-то мешает. В РПЛ они лидируют с большим отрывом и вновь близки к тому, чтобы завоевать чемпионство. Армейцы должны постараться что-то с этим сделать.

Хоть ближайший матч и пройдет дома, но, вероятнее всего, без особой поддержки болельщиков. К тому же можно ожидать не самую приятную погоду в эти выходные. Так или иначе, обе команды набрали хорошую атакующую форму. Именно поэтому, я думаю, нас ждет результативная игра. Ставка на тотал больше 2.5 идет в ФОНБЕТ за 1.90.

Думаю, что три гола на двоих команды точно сообразят. Конечно, для армейцев было бы правильнее сыграть аккуратно, но им самим нужно «накатывать» на лидеров, поэтому на матч с «Зенитом» они наверняка выберут атакующий план игры.

Надеюсь, что в этот раз все обойдется без каких-либо скандалов и «Зенит» сыграет честно. Ну и ЦСКА, соответственно, тоже», — заявил Занозин.

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!