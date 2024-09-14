ЦСКА — «Зенит»: Нагучев пророчит голы в дерби двух столиц

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России. ЦСКА примет «Зенит» 14 сентября в 16.30 по московскому времени.

В какой форме ЦСКА

Армейцы выиграли три последних матча во всех турнирах: у «Акрона» (4:0), «Ахмата» (2:0) в FONBET Кубке России и у «Химок» (2:0). В РПЛ они занимают пятое место после семи туров. Игорь Акинфеев сыграл на ноль четыре раза в этом чемпионате, а Тамерлан Мусаев забил по голу в четырех встречах подряд, включая дебютную игру за сборную России против Вьетнама (3:0). В РПЛ четырьмя мячами помимо Мусаева отметились Игорь Дивеев и Иван Обляков.

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Перед закрытием трансферного окна ЦСКА подписал нападающего Сауля Гуарирапу из «Сочи» и отпустил в аренду чилийского форварда Виктора Давилу. Перед встречей с чемпионом лазарет столичного клуба пуст, при этом на карточках сидят полузащитники Виллиан Роша и Кристиян Бистрович.

В какой форме «Зенит»

«Зенит» победил «Кайрат» (4:3) в товарищеском матче во время паузы на игры сборных, а в прошлом туре обыграл «Пари НН» (3:0) и вернул себе лидерство в РПЛ. Чемпионы шести последних сезонов больше всех забили (18) и меньше всех пропустили (1) в этом сезоне РПЛ. Ближайшие конкуренты «Краснодар» и «Локомотив» отстают всего на два очка и готовы воспользоваться осечкой лидера.

Сергей Семак сообщил, что защитники Сергей Волков и Родригао, а также лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков пропустят матч с ЦСКА. На поле выйдет бразилец Вендел, в активе которого сразу семь результативных передач.

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

Красно-синие не проиграли «Зениту» в основное время в шести последних матчах, три из них — в РПЛ (1:0, 1:1, 1:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч ЦСКА — «Зенит» 14 сентября

«Матчи ЦСКА и «Зенита» в Москве в последние годы получались нерезультативными, был даже счет 0:0, но на старте этого сезона все будет иначе. Петербуржцы хороши в атаке, а армейцы далеко не всегда стабильно играют в защите, поэтому даже у себя дома не будут фаворитами. Даже без Глушенкова «Зенит» может справиться с ЦСКА, но я бы предпочел вариант на два или три гола. Соперники слишком хороши, при этом голы обязательно будут», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на два или три гола в матче ЦСКА — «Зенит» можно поставить с коэффициентом 1.95.

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