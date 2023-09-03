Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Фактор Акинфеева может сыграть роль». Прогноз Уткина на битву между ЦСКА и «Зенитом»

Игорь Акинфеев.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
Telegram Дзен

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча на «ВЭБ Арене» начнется в 17.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

В какой форме ЦСКА

В пяти последних матчах в РПЛ и FONBET Кубка России армейцы добились лишь одной победы в основное время — 3:1 над «Сочи» в чемпионате. Но при счете 0:0 в той встрече был удален защитник южан, поэтому в равных составах подопечные Владимира Федотова не побеждали с 5 августа, когда при меньшем владении мячом (42 на 58 в процентном соотношении) во многом неожиданно разгромили «Локомотив» (4:1). В РПЛ команда идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

В последнем туре москвичи разошлись миром в гостях с «Оренбургом» (1:1), нанеся всего один удар в створ ворот, который и оказался результативным. Отличился защитник Мойзес. Лучшим бомбардиром остается Федор Чалов, но все четыре гола были забиты с пенальти, причем три из них — в гостевой встрече с «Ахматом». Федотов ждет усиления в атаку, потому что голы его подопечным даются с большим трудом. 30 августа армейцы благодаря вернувшемуся в состав Игорю Акинфееву победили по пенальти «Сочи» в Кубке (0:0, 5:4 пен.).

В какой форме «Зенит»

В минувшую среду прервалась четырехматчевая победная серия сине-бело-голубых. «Зенит» не сумел справиться в Калининграде с местной «Балтикой», уступив 0:1 в рамках FONBET Кубка России. Впервые в сезоне команда Сергея Семака не сумела забить ни одного гола. Предыдущий раз подобное было во встрече за Суперкубок России против ЦСКА, но тогда Михаил Кержаков и Ко не пропустили, оказавшись сильнее в серии пенальти.

 
Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). Лаутаро и Мхитарян нарвут букет из «фиалок» и не испугаются Кокорина

В чемпионате петербуржцы делят второе место с «Уралом», отставая на одно очко от расположившегося во главе турнирной таблицы «Краснодара». «Зенит» и «Крылья Советов» забивают больше всех — по 14 мячей. В обороне тоже все более-менее неплохо. Возможно, это стечение обстоятельств, но пропускать меньше сине-бело-голубые начали после того, как из стартового состава пропал бразильский защитник Роберт Ренан. В шести матчах пропущены пять мячей — столько же у «Пари НН», меньше только у «Краснодара» (два).

Лучший бомбардир команды с берегов Невы — нападающий Матео Кассьерра, который набрал семь (6+1) очков по системе «гол+пас». Но вингера Малкома — лучшего игрока прошлого сезона РПЛ — сине-бело-голубым по-прежнему не хватает. Замену бразильцу, проданному в «Аль-Хиляль», пока приобрести не удалось.

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти). Последняя встреча команд в Москве в рамках чемпионата завершилась победой армейцев — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов с передачи Ивана Облякова.

Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит» 3 сентября

«Несмотря на то, что на дворе уже седьмой тур РПЛ, некоторые команды еще окончательно не сформировались. В первую очередь ЦСКА. Уход сразу трех атакующих полузащитников, благодаря которым армейцы в прошлом сезоне взлетели на второе место, не мог не сказаться на результативности команды. Еще и Чалов перестал забивать с игры.

 
Лионель Месси (&laquo;Интер Майами&raquo;). «Интер Майами» еще не проигрывал в МЛС при Месси. «Лос-Анджелес» готов это исправить

У «Зенита» схожие проблемы, найти замену Малкому до сих пор не удалось. Но глубина состава у петербуржцев все-таки получше. Накануне дерби двух столиц окончательно поправился Акинфеев. Капитан ЦСКА прервал затянувшуюся серию армейцев с пропущенными мячами, а в серии пенальти еще и вытащил кубковую победу над «Сочи».

«Зенит» — фаворит даже в гостевом матче, но фактор Акинфеева может сыграть свою роль. Большого количества голов ждать точно не стоит», — заявил Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на вариант «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 гола можно сделать за 2.00.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО
Экс-премьер Словакии раскритиковал западные СМИ за поддержку нацистов
Трамп и Байден получили равную поддержку от потенциальных избирателей
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на матч РПЛ 3 сентября 2023 года