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8 сентября, 15:15

«Цюрих» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 8 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
«Арсенал».
Фото Global Look Press

8 сентября лидер чемпионата Англии «Арсенал» начнет путь в Лиге Европы с выезда в Швейцарию к «Цюриху». Игра первого тура группового этапа начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Летцигрунд», обслужит ее судья из Швеции Мохаммед Аль-Хаким. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, начало эфира — в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа A
08 сент, 19:45. Letzigrund (Цюрих)
Цюрих
1:2
Арсенал

«Арсенал» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.00 (14%), а вот успех «Цюриха» — за громадные для хозяина встречи 11.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев в случае их неожиданной победы принесет выигрыш в 11 000 рублей, а чистая прибыль составит 10 000 рублей.

Сенсация малореальна, но всякое случается: на то, что хозяева не проиграют, котировка — 4.10.

«Арсенал» выиграл пять из шести матчей на старте сезона АПЛ, а «Цюрих» проиграл пять из семи встреч в суперлиге. Разница в классе между командами колоссальная, поэтому есть смысл взять успех гостей с форой (-1.5) мяча за 1.73.

Эксперты считают, что игра будет результативной и подарит болельщикам минимум три гола: ТБ 2.5 идет за небольшие 1.47, ТМ 2.5 — за 2.80. В то же время ТБ 3.5 доступен за 2.14.

Обмен голами оценен в 1.88, но многое будет зависеть от «Цюриха», который, к слову, в семи матчах чемпионата Швейцарии забил всего четыре мяча. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.92.

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Пенальти оценен котировкой 2.95, удаление — 4.70.

Три наиболее вероятных точных счета свидетельствуют о превосходстве «Арсенала»:

  • победа гостей 2:0 — 6.90;

  • уничтожение 4:0 — за 7.50;

  • 3:0 — за 7.90.

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