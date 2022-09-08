«Арсенал» лидирует после шести туров АПЛ, но выступит не в главном еврокубке, а в Лиге Европы. 8 сентября команда Микеля Артеты проведет первый матч на групповом этапе, соперник — «Цюрих». Игра пройдет на стадионе «Летцигрунд» в Швейцарии, время начала — в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут на сайте matchtv.ru начиная с 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» очевидными фаворитами: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.34, что составляет приблизительно 74% вероятности. Возможность выигрыша хозяев эксперты оценили в 9.20 (10%). На ничью предложена котировка 5.90 (16%).

Ждете упорного матча? Ставка в 1000 рублей на «мир» при благополучном исходе принесет 5900 рублей.

Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата матча намекают на огромное преимущество гостей:

• победа «Арсенала» 2:0 идет за 6.90;

• успех 4:0 — за 7.50;

• разгром 3:0 — тоже за 7.90.

«Арсенал» лидирует в АПЛ и показывает классную игру: команда с 14 голами — одна из самых результативных в лиге, больше наклепали только три клуба. Плюс лондонцы неплохо выглядят в обороне и до матча с «МЮ» пропускали меньше всех в АПЛ. Ждете, что «канониры» забьют в Швейцарии хотя бы два мяча? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ2 (1.5) — за 3.20.

Эти рынки на «Цюрих» предложены за 4.20 и 1.22 соответственно.

«Арсенал» победил в пяти из шести турах АПЛ и пропустил в трех победных матчах. Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.86. «Обе забьют — нет» идет за 1.94.

Прогноз и ставка на матч «Цюрих» — «Арсенал» 8 сентября 2022 года

«Арсенал» шикарно начал сезон, но испортил серию из пяти побед подряд поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в последнем туре АПЛ. «Цюрих» — идеальный соперник для того, чтобы начать новую успешную серию. Команда идет девятой в чемпионате Швейцарии, где выступает всего 10 команд: за семь туров клуб выковал лишь две ничьи и проиграл остальные матчи. Сейчас «Цюрих» идет на серии из двух поражений подряд. Вряд ли швейцарцы в состоянии сопротивляться мощному «Арсеналу».

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.86.