Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 01:35

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: у первой ракетки России снова возникнут проблемы с колючим французом

Прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев — Адриан Маннарино 6 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

6 июля первая ракетка России Даниил Медведев поборется за попадание в третий круг Уимблдона. Его соперником будет недавний обидчик, француз Адриан Маннарино. Если не вмешается погода, встреча начнется четвертым запуском на корте №2 не ранее 18.00 по московскому времени. Счет личного противостояния — 4:2 в пользу Маннарино.

Андрей Рублев. Андрей Рублев — Аслан Карацев: ждем перестрелку эйсами от второй и четвертой ракеток России

При этом француз идет жутким аутсайдером предстоящего матча. На его победу букмекерская компания Olimpbet выставила крупный коэффициент 4.73, что приблизительно 16% вероятности исхода. Успех Медведева доступен за 1.19 (84%).

Ставка в 1000 рублей на теннисиста из Франции в случае его превосходства принесет выплату в 4730 рублей.

Триумф Маннарино с форой (+5.5) гейма можно оформить за 1.85 — 15 июня Адриан остановил Медведева в Хертогенбосе. Но если сердце подсказывает поставить на Даниила с гандикапом (-5.5) — пожалуйста, котировка — 1.96.

Тотал больше 36.5 гейма идет за 1.88, ТМ 36.5 — за 1.93. Единственный очных матч теннисистов на «Шлеме» состоялся в 2018-м — здесь же на Уимблдоне Маннарино победил в пяти сетах.

Кстати, его успех хотя бы в двух партиях предложено оформить за 2.70.

В линии также присутствуют комбинированные варианты для ставки: к примеру, П1 и тотал больше 37.5 за 2.43.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино

В первом круге Медведев прошел мало кому известного британца Фери, занимающего 391-ю строчку в рейтинге. При этом эту победу нельзя назвать простой: соперник неплохо для своего уровня играл на подаче и дважды брейканул Даниила, выиграв в общей сложности 12 геймов — тревожный для россиянина показатель.

Во втором круге первой ракетке России предстоит сыграть с Маннарино, который разобрал на запчасти Александра Шевченко — 6:3, 6:3, 6:2. Француз — один из самых неприятных игроков на траве со своеобразной техникой. Свой высокий уровень он подтвердил три недели назад в Хертогенбосе, где нанес Медведеву четвертое поражение в шести матчах. Трижды Андриан обыгрывал Даниила именно на траве.

Ждать, что россиянин закроет противника в трех сетах очень опрометчиво, а тут еще и коэффициент на победу Маннарино хотя бы в одной партии очень приятный. Точно надо заигрывать.

Рекомендуемая ставка: Маннарино выиграет хотя бы один сет за 1.62.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Адриан Маннарино
Даниил Медведев
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Элисе Мертенс — Элина Свитолина: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года