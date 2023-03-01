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Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Даниил Медведев — Александр Бублик: казахстанцу не хватит терпения, чтобы взломать оборону соперника

Прогноз на матч ATP Дубай Даниил Медведев — Александр Бублик 1 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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1 марта во втором круге турнира ATP 500 в Дубае российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча начнется не ранее 19.20 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:0 в пользу Медведева.

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Медведев — безусловный фаворит матча, по мнению букмекерской компании OLIMPBET. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого исхода — примерно 88%. Триумф Бублика доступен за 5.56 (12%).

Ставка в 1000 рублей на казахстанца в случае благоприятного результата принесет 5560 рублей.

В пяти матчах Бублик выиграл у Медведева всего один сет — на «Мастерсе» в Торонто в 2021 году. На победу Даниила со счетом 2:0 котировка — 1.52, на выигрыш Александром хотя бы партии — 2.43.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на триумф одного из игроков с форой по геймам:

  • Ф1(-4.5) идет за 1.79, Ф2(+4.5) — за 2.02;

  • Ф1(-5.5) — за 2.42, Ф2(+5.5) — за 1.55.

Медведев выиграл 10 последних матчей, и в них всего раз довел дело до тай-брейка. На то, что с Бубликом Даниил разыграет 13-й гейм, коэффициент — 2.63. На его отсутствие — 1.44.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 20.5 — в 1.94.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Бублик

Медведев показывает очень сильный теннис в последние недели, благодаря чему выиграл два турнира подряд — в Роттердаме и в Дохе. В 10 матчах он отдал соперникам всего три сета, а единственным, кому удалось навязать Даниилу борьбу, стал Янник Синнер.

Российский теннисист не изменяет стабильному и вязкому стилю игры, допускает минимум ошибок. Большинство его соперников банально не выдерживают темп и долгих обменов. А Бублик — один из самых нетерпеливых игроков в ATP-туре. Он любит играть быстро и агрессивно, что приводит к большому количеству невынужденных ошибок. Медведева можно раскачать только за счет максимально четких действий с минимумом брака. Ожидать, что Александр, который до прошлой недели шел на серии из 10 поражений, покажет именно такой теннис, не стоит. А значит Даниил довольно легко пробьется в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.73.

Лигал.
Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Бублик
Даниил Медведев
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