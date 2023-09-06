Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей. Но бороться с Даниилом на US Open он не готов

6 сентября российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сойдутся в четвертьфинале US Open. Игра начнется не ранее 20.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 6:2 в пользу Медведева.

Он же идет фаворитом предстоящего матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Рублева доступен за 3.11 (28%).

Ставка в 1000 рублей на Андрея в случае его выигрыша принесет выплату в 3110 рублей.

Половина матчей на турнире с участием Медведева и три из четырех у Рублева завершились в четырех сетах. На ТБ 3.5 партии котировка — 1.53, на ТМ 3.5 — 2.40.

Триумф Андрея с форой (+3.5) гейма доступен за 2.09. Если больше верите в Даниила, оформите Ф1(-3.5) за 1.78.

Тотал больше 39.5 гейма предложен за 1.95, ТМ 39.5 — за 1.89.

На то, что Медведев совершит больше шести двойных ошибок, котировка — 1.92. На ТМ 6.5 — 1.82.

Эксперты предполагают, что одна из партий закончится тай-брейком. Взять такое условие можно за 1.59.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Андрей Рублев

Медведев и Рублев встретятся в девятый раз и во второй в этом сезоне. Последняя игра между ними состоялась в финале ATP Дубай — Даниил тогда не оставил Андрею шансов (6:2, 6:2). Той победой он укрепил лидерство в очных встречах и теперь ведет 6:2. Что примечательно, все восемь матчей прошли на харде. На «Шлемах» россияне играли между собой дважды, и оба раза Медведев победил со счетом 3:0, причем на US Open три года назад они также сражались за полуфинал.

Хотя Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей, в данный момент он не готов побороть Даниила в пятисетовом формате — ему не хватает стабильности на длительной дистанции. Даже на этом турнире в противостоянии с Монфисом, Риндеркнехом и Дрейпером у Андрея случались срывы и падения концентрации длиной в сет. Медведев этим воспользуется легче легкого.

Не забываем и о том, как хорош Даниил на американских кортах при игре слева. Против Рублева он по-полной использует свой козырь и будет еще чаще играть Андрею под бекхэнд, который остается его слабостью.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-1.5) сета за 1.73.

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