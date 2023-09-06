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Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей. Но бороться с Даниилом на US Open он не готов

Прогноз на матч US Open Даниил Медведев — Андрей Рублев 6 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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6 сентября российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сойдутся в четвертьфинале US Open. Игра начнется не ранее 20.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 6:2 в пользу Медведева.

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Он же идет фаворитом предстоящего матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Рублева доступен за 3.11 (28%).

Ставка в 1000 рублей на Андрея в случае его выигрыша принесет выплату в 3110 рублей.

Половина матчей на турнире с участием Медведева и три из четырех у Рублева завершились в четырех сетах. На ТБ 3.5 партии котировка — 1.53, на ТМ 3.5 — 2.40.

Триумф Андрея с форой (+3.5) гейма доступен за 2.09. Если больше верите в Даниила, оформите Ф1(-3.5) за 1.78.

Тотал больше 39.5 гейма предложен за 1.95, ТМ 39.5 — за 1.89.

На то, что Медведев совершит больше шести двойных ошибок, котировка — 1.92. На ТМ 6.5 — 1.82.

Эксперты предполагают, что одна из партий закончится тай-брейком. Взять такое условие можно за 1.59.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Андрей Рублев

Медведев и Рублев встретятся в девятый раз и во второй в этом сезоне. Последняя игра между ними состоялась в финале ATP Дубай — Даниил тогда не оставил Андрею шансов (6:2, 6:2). Той победой он укрепил лидерство в очных встречах и теперь ведет 6:2. Что примечательно, все восемь матчей прошли на харде. На «Шлемах» россияне играли между собой дважды, и оба раза Медведев победил со счетом 3:0, причем на US Open три года назад они также сражались за полуфинал.

Хотя Рублев выиграл у Медведева два из трех последних матчей, в данный момент он не готов побороть Даниила в пятисетовом формате — ему не хватает стабильности на длительной дистанции. Даже на этом турнире в противостоянии с Монфисом, Риндеркнехом и Дрейпером у Андрея случались срывы и падения концентрации длиной в сет. Медведев этим воспользуется легче легкого.

Не забываем и о том, как хорош Даниил на американских кортах при игре слева. Против Рублева он по-полной использует свой козырь и будет еще чаще играть Андрею под бекхэнд, который остается его слабостью.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-1.5) сета за 1.73.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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