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Даниил Медведев — Борна Чорич: легкое испытание для русского чемпиона перед встречей с Джоковичем

Прогноз на матч ATP Дубай Даниил Медведев — Борна Чорич 2 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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2 марта российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Дубае сыграет против хорвата Борны Чорича. Матч начнется не ранее 19.20 по московскому времени. В России он показан не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу балканца.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает Медведева абсолютным фаворитом. На победу российского спортсмена можно поставить с коэффициентом 1.18, что приблизительно 85% вероятности исхода. Успех Чорича идет за 5.02 (15%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф Борны в случае его выигрыша принесет выплату в 5020 рублей.

При этом эксперты настаивают, что Медведев расправится с соперником в двух партиях: на счет 2:0 котировка — 1.59.

В последний раз соперники встречались четыре года назад в Санкт-Петербурге, и тогда Даниил одержал верх — 6:3, 6:1. На то, что он снова победит крупно с форой (-4.5) гейма, можно поставить за 2.00.

В трех последних встречах Медведев закрывал противников, не разыграв с ними и 20 геймов. На ТБ 20.5 коэффициент — 1.71, на ТМ 20.5 — 2.13.

Успех Чорича хотя бы в одной партии предложен за 2.25.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Борна Чорич

Победив Бублика во втором круге, Медведев выиграл 11-й матч подряд. Даниил находится в потрясающей форме и готов побороться за третий титул кряду, несмотря на наличие в сетке Новака Джоковича. Четырех последних соперников, в том числе Энди Маррея в финале Дохи, российский чемпион обыграл в двух сетах и затратил для успеха меньше 20 геймов.

Чорич после прошлогодней сенсационной победы на «мастерсе» в Цинциннати не доходил до финалов и явно потерял ритм. На этой неделе он на отказе прошел Эванса (разыграли всего четыре гейма), а затем в тяжелой битве сломил Коккинакиса. Нынешней формы хорвата явно недостаточно, чтобы убрать Медведева или даже напрячь его на пути в полуфинал.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 22.5 гейма за 1.64.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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