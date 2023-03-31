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Даниил Медведев — Карен Хачанов: прогноз на полуфинал ATP Майами 31 марта 2023 года

Прогноз на полуфинал ATP Майами Даниил Медведев — Карен Хачанов 31 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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31 марта в Майами состоится российский полуфинал «мастерса», в котором Даниил Медведев сразится с Кареном Хачановым. Матч за право составить конкуренцию Алькарасу или Синнеру в решающей встрече начнется в 20.00 по московскому времени. В России игра к показу будет недоступна. Счет личных встреч — 3:1 в пользу Медведева.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом предстоящего матча. На победу первой ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 82% вероятности исхода. Триумф Хачанова предложено взять за 4.65 (18%).

Ставка в 1000 рублей на выход Карена в финал в случае его успеха принесет выплату в 4650 рублей, а чистая прибыль составит 3650 рублей.

Эксперты предполагают, что для Медведева полуфинал станет легкой прогулкой, и он закроет Хачанова в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.64.

Правда, во встрече 1/4 против американца Кристофера Юбэнкса Даниилу не хватало свежести. Возможно, не в лучшем состоянии он будет и в предстоящей игре. Взять победу Карена хотя бы в одном сете можно за 2.17.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.74, ТМ 20.5 — за 2.13.

Будет ли в матче тай-брейк? Да — 2.35, нет — 1.48. В трех из четырех предыдущих встреч соперники добрались до 13-го гейма.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карен Хачанов

Медведев проводит пятый турнир подряд и может выйти в пятый финал. Конечно, физически Даниилу становится уже непросто, а еще погода в Майами вносит корректировки: например, из-за дождя матча против Кентена Алиса в ? финала российский теннисист ждал почти пять часов, а закончил играть близко к полуночи. При этом следующая его встреча попала в дневной слот.

Против не входящего в первую сотню Кристофера Юбэнкса в ? Медведеву не хватало стабильности и того передвижения, за счет которого он обычно превосходит соперников. Отсюда возникшие по ходу второй партии проблемы — только низкий уровень противника позволил Даниилу победить достаточно быстро, не доходя до тай-брейка.

Хачанову в плане «физики» чуть проще — после Australian Open он провел всего семь матчей, в то время как Медведев отыграл уже 24 встречи. И в полуфинале Карен может поддавить соперника именно за счет лучшей готовности, заставив Даниила, возможно, играть даже все три партии.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой (+4.5) гейма за 1.84.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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