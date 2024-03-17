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Прогнозы на спорт

17 марта, 21:15

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: российскому теннисисту будет сложно побороть испанца

Прогноз на матч Индиан-Уэллс Даниил Медведев — Карлос Алькарас 18 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Карлос Алькарас.
Фото Getty Images
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18 марта в Индиан-Уэллсе состоится финал турнира в мужском одиночном разряде, в котором россиянин Даниил Медведев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча начнется в полночь по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 3:2 в пользу второй ракетки мира.

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Алькарас считается фаворитом, по мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.49, что примерно 67% вероятности исхода. Триумф Медведева котируется за 2.80 (33%).

На то, что в матче будет разыграно более 22 геймов, предложено поставить за 1.99. На ТМ 22.5 — за 1.90.

Победа Медведева с форой (+3.5) по геймам идет за 1.83, Ф2(-3.5) — за 1.98.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Алькараса за 2.06. Результат 2:1 можно взять за 3.80, 2:1 в противоположную сторону можно взять за 6.40. Если Медведев выиграет 2:0, сыграет пари за 5.20.

Пять и больше эйсов котируются за 1.80. Четыре и меньше — за 1.90.

На то, что российский теннисист выиграет хотя бы 11 геймов, коэффициент — 1.81.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карлос Алькарас

Конечно, очень хотелось бы, чтобы Медведев выиграл трофей, но нужно анализировать холодной головой — нынешний Алькарас сильнее Даниила. Испанец показал очень высокий уровень тенниса в полуфинале против Синнера, да и вообще по ходу турнира играет довольно сильно. Медведев же позволил себе несколько провальных периодов на турнире (с Кордой и Полом), а его мягковатый стиль игры будет проигрывать мощному стилю Карлоса. Тем более тот отлично умеет рвать ритм, чем поставил в тупик даже Синнера.

Рекомендуемая ставка: Медведев не выиграет ни один из сетов за 2.08.

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