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Сегодня, 02:15

Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл: еще одна тренировка для первой ракетки России?

Прогноз на матч US Open Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл 1 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге US Open сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Встреча состоится 1 сентября и начнется в 3.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу третьей ракетки мира.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безусловным фаворитом встречи. На его победу предложен малюсенький коэффициент 1.02, что приблизительно 98% вероятности исхода. Успех О'Коннелла идет за 15.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 15 000 рублей.

На то, что Даниил не проиграет ни сета, котировка — 1.40. При этом на то, что Кристофер выиграет хотя бы партию, коэффициент — 2.85.

Теннисисты уже встречались на US Open — в сезоне-2020 Медведев оказался сильнее — 6:3, 6:2, 6:4. На ТМ 29.5 гейма в предстоящей встрече можно поставить за 1.95. На ТБ 29.5 — за 1.87.

Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка 2.67. Если 13-го гейма не будет, то 1.43.

Семь и более брейков в игре оценены в 1.85. Верите, что соперники будут неудержимы на чужой подаче?

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл

Даниил в первом круге провел, по сути, не официальный матч, а открытую тренировку — отдал всего два гейма Аттиле Балашу из Венгрии. В то же время О'Коннелл провел довольно непростую четырехсетовую встречу с Перселлом, выиграв всего вторую из семи последних. На этом отрезке он проиграл даже Пирошу и Гарину (на харде), который очень сильно скатился. Нет сомнений, что Медведев не испытает проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: ТМ 30.5 за 1.71.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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