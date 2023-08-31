Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге US Open сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Встреча состоится 1 сентября и начнется в 3.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу третьей ракетки мира.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безусловным фаворитом встречи. На его победу предложен малюсенький коэффициент 1.02, что приблизительно 98% вероятности исхода. Успех О'Коннелла идет за 15.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 15 000 рублей.

На то, что Даниил не проиграет ни сета, котировка — 1.40. При этом на то, что Кристофер выиграет хотя бы партию, коэффициент — 2.85.

Теннисисты уже встречались на US Open — в сезоне-2020 Медведев оказался сильнее — 6:3, 6:2, 6:4. На ТМ 29.5 гейма в предстоящей встрече можно поставить за 1.95. На ТБ 29.5 — за 1.87.

Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка 2.67. Если 13-го гейма не будет, то 1.43.

Семь и более брейков в игре оценены в 1.85. Верите, что соперники будут неудержимы на чужой подаче?

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл

Даниил в первом круге провел, по сути, не официальный матч, а открытую тренировку — отдал всего два гейма Аттиле Балашу из Венгрии. В то же время О'Коннелл провел довольно непростую четырехсетовую встречу с Перселлом, выиграв всего вторую из семи последних. На этом отрезке он проиграл даже Пирошу и Гарину (на харде), который очень сильно скатился. Нет сомнений, что Медведев не испытает проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: ТМ 30.5 за 1.71.

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