12 июля первая ракетка России Даниил Медведев зарубится с американцем Кристофером Юбэнксом за выход в полуфинал Уимблдона. Игра начнется не ранее 13.00 по московскому времени. Легально в России турнир не показывают. Единственная встреча спортсменов друг с другом осталась за третьим номером мирового рейтинга.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Даниила безоговорочным фаворитом: поставить на победу третьей ракетки мира можно с коэффициентом 1.17, вероятность такого итога — примерно 81%. Выигрыш Юбэнкса оценен в 5.17 (19%).

В четвертом круге американец прошел грека Стефаноса Циципаса в пяти сетах. Ставка в 1000 рублей еще на одну сенсацию в исполнении Кристофера в случае благоприятного исхода принесет выплату в 5170 рублей.

Тотал больше 37.5 гейма доступен за 2.00, ТМ 37.5 — за 2.04.

Триумф Медведева с форой (-5.5) гейма предложен за 2.06. Если предполагаете, что 43-й номер мирового рейтинга окажет россиянину сопротивление, возьмите Ф2(+5.5) за 1.83.

Правда, эксперты считают, что Даниил управится за три сета и зачехлит оппонента всухую (3:0) — это самый популярный результат поединка, а идет он за 1.99.

Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка с котировкой 1.28. Обратный рынок дали за 3.44.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс

Третья ракетка мира сыграет в четвертьфинале Уимблдона впервые в карьере. Поединок с Иржи Лехечкой закончился уже после двух сетов — чех снялся при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Кристоферу Юбэнксу в четвертом раунде пришлось попотеть: встреча с более статусным Стефаносом Циципасом растянулась до пяти партий и обернулась сенсационной победой американца.

Однако прыгнуть выше головы во второй раз подряд будет сложно: изматывающий поединок с греком отнял у 27-летнего спортсмена слишком много сил. Выдать второй подряд перформанс против игрока из топ-5 у Юбэнкса не получится. Особенно если учитывать текущую форму Медведева. В первых четырех раундах россиянин отдал только один сет — Мартону Фучовичу. А до матча с Лехечкой в трех партиях расправился с неудобным для себя Адрианом Маннарино и Артуром Фери.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева со счетом 3:0 за 1.99.

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