19 июня первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге турнира в немецком Галле сыграет с американцем Маркосом Хироном. Встреча начнется не ранее 18.30 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личного противостояния теннисистов — 2:0 в пользу Медведева.

Его же букмекерская компания Olimpbet считает безоговорочным фаворитом предстоящей игры. Взять успех Даниила можно с коэффициентом 1.14, что приблизительно 88% вероятности исхода. На триумф Хирона выставлена котировка 5.80 (12%).

Ставка в 1000 рублей на неожиданный выигрыш американца в случае положительного для него исхода принесет выплату в 5800 рублей.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.78, ТМ 20.5 — за 1.97.

Считаете, что Медведев взбодрится после раннего поражения в Хертогенбосе и разгромит соперника? Ф1(-4.5) доступна за 1.82, Ф2(+4.5) при этом оценена в 1.92.

Эксперты убеждены, что игра завершится победой российского спортсмена в двух сетах. Это условие выставлено за скромные 1.47.

Если любите рисковать, попробуйте угадать точный счет первого сета. Наиболее вероятный, по мнению аналитиков, — 6:3 в пользу Даниила за 3.70.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Маркос Хирон

Медведев провалил турнир в Хертогенбосе, уступив уже в стартовом матче Маннарино. Однако стоит учитывать, что француз — очень неприятный соперник именно на траве. Со своеобразной техникой и плотными ударами.

Хирон далеко не такой. Американец — игрок средней руки, который может рассчитывать исключительно на подачу. В розыгрышах он будет явно уступать Даниилу, который хоть и не проводил в Галле матчей (Маркос отыграл два в квалификации), но мощно выступил здесь в прошлом году — лишь в финале уступил Хуркачу.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 20.5 за 1.99.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей