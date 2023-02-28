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Даниил Медведев — Маттео Арнальди: россиянин нанесет итальянцу сокрушительное поражение на старте турнира в Дубае

Прогноз на матч ATP Дубай Даниил Медведев — Маттео Арнальди 28 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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28 февраля чемпион последних двух турниров в Роттердаме и Дохе Даниил Медведев стартует на соревнованиях в Дубае. Его соперником по матчу первого круга станет лаки-лузер из Италии Маттео Арнальди. Встреча начнется не ранее 15.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Ранее теннисисты между собой не встречались.

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Букмекеры считают, что у Арнальди нет никаких шансов обыграть вторую ракетку России. На победу итальянца предложен коэффициент 16.0, что составляет приблизительно 1% вероятности исхода. Успех Медведева идет за минимальный 1.01 (99%).

На то, что Даниил выиграет 2:0 по сетам, скромная котировка — 1.15.

Эксперты убеждены, что матч завершится быстро, а соперники разыграют не более 17 геймов. ТМ 17.5 идет за 1.80, ТБ 17.5 — за 2.00.

Можете выбрать один из вариантов победы Медведева с форой по геймам:

  • Ф1(-6.5) доступна за 1.68, Ф2(+6.5) — за 2.20;
  • Ф1(-7.5) — за 2.35, Ф2(+7.5) — за 1.52.

На победу одного из игроков со счетом 6:0 в сете котировка — 6.40.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Маттео Арнальди

Медведев выиграл два последних турнира в Роттердаме и Дохе, его победная серия насчитывает уже девять матчей. Даниил находится в потрясающей форме и на этом успешном отрезке отдал противникам всего три сета. Его победа над 111-й ракеткой мира, у которого нет ни одного выигранного матча уровня ATP, не вызывает ни малейшего сомнения.

Более того, Медведев должен пройти оппонента с разгромным счетом. Арнальди пробился в основную сетку турнира в Дубае как лаки-лузер из-за отказа нескольких топовых участников. При этом в финальном раунде квалификации он ничего не смог поделать даже с чехом Томашем Махачем — взял у него лишь один гейм.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-6.5) гейма за 1.68.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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