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Прогнозы на спорт

22 июня, 23:15

Даниил Медведев — Роберто Баутиста: прогноз на матч ATP Галле 23 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста 23 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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23 июня первая ракетка России Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал турнира в немецком Галле. Его соперником на стадии 1/4 финала станет испанец Роберто Баутиста Агут. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени, в России она в общем доступе показана не будет. В личном противостоянии счет 4:2 в пользу 23-го номера мирового рейтинга.

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Тем не менее аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Медведева фаворитом предстоящей игры. На его победу выставлен коэффициент 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех Баутисты доступен за 3.50 (24%).

Ставка в 1000 рублей на испанца в случае его выигрыша принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.93, ТМ 22.5 — 1.87. В прошлом году в матче между теннисистами в Галле было разыграно 18 геймов.

Триумф Медведева с форой (-3.5) гейма оценен в 1.87, а победа Баутисты с гандикапом (+3.5) — за 1.93.

ИТБ1 (12.5) рассчитан за 1.60, ИТМ1 (12.5) — за 2.20. А вот индивидуальный тотал больше 10.5 гейма у испанца идет за 1.77, ИТМ2 (10.5) — за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Роберто Баутиста

В прошлом году Медведев без проблем переиграл Баутисту в Галле, но сейчас ощущения, что Даниил готов повторить результат, нет. Если в первом круге россиянин легко прошел Хирона, то во втором в тяжелом трехсетовике обыграл совсем не травяного Джере. Медведев подал очень много двойных (семь) и был слаб на втором мяче (всего 47% выигранных розыгрышей).

Баутиста в двух партиях прошел Вавассори и Накасиму. Испанец победил за счет цепкости и классного движения, которые были присущи ему в лучшие годы. Такого энергичного и устойчивого соперника Медведеву без проблем пройти не удастся.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты с форой (+3.5) гейма за 1.93.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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