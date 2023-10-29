Медведев проиграл Синнеру последний финал в Пекине. В Вене будет реванш?

29 октября в Вене состоится финал турнира категории 500, в котором Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния — 6:1 в пользу теннисиста из России.

Аналитики букмекерской компании считают Медведева фаворитом финала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 2.11 (43%)

Ставка в 1000 рублей на Даниила в случае его триумфа принесет выплату в 1750 рублей.

Тотал больше 23.5 гейма предложен за 2.00, ТМ 23.5 — за 1.84. Последний очный матч между теннисистами завершился на двух тай-брейках и пробил «верх».

Триумф Медведева с форой (-1.5) можно оформить за 1.97, выигрыш Синнера с гандикапом (+1.5) — за 1.86.

2:0 в пользу Даниила за 2.75 — наиболее вероятный точный счет предстоящей игры.

Если матч завершится в двух сетах, сыграет котировка 1.65. Если в трех — то 2.10. Чаще противостояние россиянина и итальянца оканчивалось в двух партиях — 4:3.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Янник Синнер

Медведев и Синнер сыграют в финале в четвертый раз в этом сезоне. Пока счет в пользу Даниила — он выиграл турниры в Роттердаме и в Майами, но уступил в Пекине. Тот успех стал для Янника первым над россиянином — теперь общий счет противостояния 6:1.

У Медведева 20 титулов, но он никогда не выигрывал один турнир дважды. В Вене он очень близок к тому, чтобы сломать тенденцию — здесь он защищает прошлогоднюю победу. И его уровень здесь вполне позволяет рассчитывать на успех. Однако Синнер стал для Даниила очень неприятным соперником — с каждым очным матчем итальянец все лучше нащупывает слабые точки в игре россиянина.

В Пекине итальянца очень выручила подача — он не проиграл ни одного очка на двух тай-брейках, а во второй партии отдал в своих геймах всего три пойнта. В Вене он тоже здорово вводит мяч в игру, но все-таки не так хорошо: например, тот же Рублев смог дважды брейкануть Янника. Также шансы были у Шелтона, Сонего и Тиафо.

Возможно, в этот раз Медведев найдет ключ к сопернику и заберет титул, но наиболее безопасной ставкой все же видится «тай-брейк в матче». Синнер подает здорово и агрессивно завершает, Даниил также очень хорош в своих геймах — достаточно пересмотреть игру с Циципасом. Так что до 13-го гейма в одном из сетов соперники точно должны добраться.

Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 1.93.

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