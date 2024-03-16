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16 марта, 12:15

«Дармштадт» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 16 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Дармштадт» — «Бавария» 16 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Томас Мюллер («Бавария»).
Фото Global Look Press
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16 марта «Дармштадт» примет «Баварию». Игра 26-го тура бундеслиги состоится на арене «Бёлленфалльтор» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 17.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
16 мар, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
2:5
Бавария

Букмекерская компания Winline назвала гостей фаворитами. На успех мюнхенцев представлен коэффициент 1.16, что соответствует 85% вероятности. Ничья оценена в 8.80 (10%), триумф хозяев — в 16.0 (5%).

«Бавария» обыграла «Дармштадт» в девяти поединках подряд. Верите, что в этот раз фанаты «лилий» уйдут домой с улыбкой? Поставьте на вариант 1Х за 5.68.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.73, ТМ 3.5 — за 2.08.

Обмен забитыми мячами идет за 1.89, обратный рынок — за схожие 1.91.

Взять победу парней Томаса Тухеля с форой (-2) предлагается за 1.65.

Маркос Льоренте и&nbsp;Роберт Левандовски (&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;). «Атлетико» и «Барса» встретятся после геройств в ЛЧ. На этот раз феерии не случится

Эксперты не верят в атакующие способности сине-белых — на сухарь «Баварии» дают 1.94.

Самый вероятный счет — 3:0 в пользу мюнхенцев. На этот результат аналитики из Winline выкатили котировку 6.80.

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