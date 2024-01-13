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«Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч бундеслиги 13 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд 13 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Юлиан Брандт («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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13 января «Боруссия» проведет выезд в бундеслиге против «Дармштадта». Игра 17-го тура состоится на «Штадион ам Белленфалльтор» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
13 янв, 20:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
Боруссия Д

Букмекеры назвали явными фаворитами гостей. На успех дортмундцев предложен коэффициент 1.55, что соответствует 63% вероятности. Ничья оценена в 4.80 (20%), триумф «лилий» — в 5.40 (17%).

«Дармштадт» не одолел «Боруссию» в шести из восьми прошлых матчей. Верите, что сине-белые не уступят в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.50.

Сыграть на «шмелей» с форой (-1) можно за 1.85.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Пауло Дибала (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» потеряла Моуринью на игру «Миланом». Его отсутствие — трагедия для столичного клуба?

Обмен забитыми мячами идет за 1.60. Обратный рынок — за 2.40.

Эксперты ждут гола Никласа Фюллькруга. На его точный выстрел можно поставить за 2.22.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.50.

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