28 июня во втором круге турнира в британском Истборне россиянка Дарья Касаткина сразится с чешкой Каролиной Плишковой. Встреча начнется не ранее 13.00 по московскому времени, в России она показана не будет. В личном противостоянии ведет экс первая ракетка мира.

При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперниц примерно равные шансы на победу. Успех Плишковой доступен за 1.89, вероятность этого исхода — примерно 50%. Триумф Касаткиной оценен в максимально близкие 1.90 (50%).

Ставка в 1000 рублей на Дарью в случае ее выигрыша принесет выплату в 1900 рублей, а чистая прибыль составит 900 рублей.

Можете подстраховать первую ракетку России с форой (+1.5) гейма за 1.75. Либо взять победу чешки с гандикапом (-1.5) за 2.07.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.91, ТМ 22.5 — за 1.88. Правда, три из четырех последних матчей с участием Плишковой получились небогатыми.

На то, что Каролина возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.38. На Касаткину коэффициент идентичный.

Если считаете, что теннисистки будут часто брать чужие подачи, оформите ТБ 6.5 брейка за 2.00. На шесть и менее брейков рекомендовано поставить за 1.72.

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Каролина Плишкова

Плишкова катастрофически сыграла на грунте: потерпела три поражения подряд, в том числе уступила на старте «Ролан Гаррос» Стивенс. Всего же до турнира в Истборне у нее было четыре неудачи кряду, но чешке удалось прервать серию победой над Мертенс. Каролине очень помогла подача — она настреляла девять эйсов. Но и про 15 двойных соперницы умалчивать нельзя.

В любом случае на траве Плишковой будет легче, чем где бы то ни было, набирать очки в своих геймах. Тем более против невысокой Касаткиной — подач навылет у чешки должно быть очень много. За счет этого она получит преимущество, которого исходя из коэффициентов у нее совсем нет.

Рекомендуемая ставка: победа Плишковой за 1.89.

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