Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Дарья Касаткина — Мартина Тревисан: прогноз на матч WTA Палермо 18 июля 2023 года

Прогноз на матч WTA Палермо Дарья Касаткина — Мартина Тревисан 18 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина на турнире в Палермо сыграет с хозяйкой кортов итальянкой Мартиной Тревисан. Матч первого круга начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисистки друг с другом не встречались.

&laquo;Динамо Тбилиси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Астана&raquo;. «Динамо Тбилиси» — «Астана»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Касаткину безоговорочным фаворитом. Победу россиянки можно взять с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Тревисан доступен за 3.58 (21%).

Ставка в 1000 рублей на итальянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 3580 рублей, а чистая прибыль составит 2580 рублей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Дарьи за 1.73.

Победа Тревисан с форой (+4.5) гейма оценена в 1.97, а триумф Касаткиной с гандикапом (-4.5) — за 1.78.

Тотал больше 20.5 гейма можно оформить за 1.95, ТМ 20.5 — за 1.80. Пять из шести последних матчей с участием Касаткиной состояли из 20 и менее геймов.

Выиграет ли Тревисан хотя бы один сет на родных кортах? Ответ «нет» доступен за 2.01, «да» — за 1.72.

Александр Соболев и Виктор Мозес. «Спартак» — «Нефтчи»: последняя проверка красно-белых перед стартом РПЛ

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Мартина Тревисан

Тревисан временами показывает удивительные результаты на грунте — например, в прошлом году добралась до полуфинала «Ролан Гаррос». Однако после этого ничего выдающегося в ее игре на этом покрытии не наблюдалось — на семи турнирах ни одного прохода до 1/2. Да и в целом Мартина не блещет в последнее время, уступив в шести из восьми встреч (в четырех случаях — 0:2).

Касаткина — мощь. На трех последних грунтовых турнирах в 2023-м она выигрывала как минимум два матча (на «РГ» — три), а на траве выступала еще мощнее. Скорее всего, для успеха над Тревисан ей не понадобится надолго задерживаться на корте.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.80.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо Тбилиси» — «Астана»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19 июля 2023 года