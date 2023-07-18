18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина на турнире в Палермо сыграет с хозяйкой кортов итальянкой Мартиной Тревисан. Матч первого круга начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисистки друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Касаткину безоговорочным фаворитом. Победу россиянки можно взять с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Тревисан доступен за 3.58 (21%).

Ставка в 1000 рублей на итальянку в случае ее выигрыша принесет выплату в 3580 рублей, а чистая прибыль составит 2580 рублей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Дарьи за 1.73.

Победа Тревисан с форой (+4.5) гейма оценена в 1.97, а триумф Касаткиной с гандикапом (-4.5) — за 1.78.

Тотал больше 20.5 гейма можно оформить за 1.95, ТМ 20.5 — за 1.80. Пять из шести последних матчей с участием Касаткиной состояли из 20 и менее геймов.

Выиграет ли Тревисан хотя бы один сет на родных кортах? Ответ «нет» доступен за 2.01, «да» — за 1.72.

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Мартина Тревисан

Тревисан временами показывает удивительные результаты на грунте — например, в прошлом году добралась до полуфинала «Ролан Гаррос». Однако после этого ничего выдающегося в ее игре на этом покрытии не наблюдалось — на семи турнирах ни одного прохода до 1/2. Да и в целом Мартина не блещет в последнее время, уступив в шести из восьми встреч (в четырех случаях — 0:2).

Касаткина — мощь. На трех последних грунтовых турнирах в 2023-м она выигрывала как минимум два матча (на «РГ» — три), а на траве выступала еще мощнее. Скорее всего, для успеха над Тревисан ей не понадобится надолго задерживаться на корте.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.80.

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