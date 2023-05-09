10 мая пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф НБА от Западной конференции. «Денвер Наггетс» и «Финикс Сайз» сойдутся на «Болл Арене», после четырех встреч в противостоянии равенство (2:2). Игра начнется в 05.00 по московскому времени. В России легально не показывают баскетбольную лигу Северной Америки.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что шансы хозяев на победу предпочтительнее: поставить на успех «Денвера» в основное время можно с коэффициентом 1.56, это примерно 63% вероятности исхода. Выигрыш «Финикса» доступен с котировкой 2.75 (34%). Ничья идет за 18.0 (3%).

Верите в триумф андердога? Ставка в 1000 рублей на «Финикс» при благоприятном итоге принесет 2750 рублей.

Взять викторию «Наггетс» с учетом овертайма можно за 1.51, этот рынок на «Санз» предложен за 2.65. Правда, пока ни одна из команд в этом плей-офф не побеждала в дополнительном времени.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-2.5) идет за 1.66, Ф2(+2.5) — за 2.16;

• Ф1(-3.5) дана за 1.76, Ф2(+3.5) — за 2.03.

А еще вы можете угадать количество очков, которое наберут оба коллектива. К примеру, тотал больше 227.5 балла предложен за 1.82, ТМ 227.5 — за 1.90.

Вероятность того, что случится дополнительное время, оценена в серьезные 18.0, «овертайма не будет» можно выбрать за 1.01.

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер» — «Финикс» 10 мая 2023 года

«Наггетс» стартовали в серии с двух уверенных домашних побед: в первой встрече преимущество составило 18 очков, во второй — 10. Дома «Денвер» выглядит мощно на протяжении всего плей-офф и еще не потерпел ни одного поражения. Против «Финикса» команда Майка Мэлоуна проводит достаточно результативные матчи: дважды набрали больше 120 очков, еще раз оформили 114. Также шикарную форму набрал лидер хозяев Никола Йокич: серб уже три игры подряд набивает минимум 30 баллов, а в последнем поединке накидал сопернику 53.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (115.5) за 1.82.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей