17 августа «Дерри Сити» примет «Тобол» в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Брэндивелл» в Северной Ирландии и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада рефери Петера Краловича из Словакии. Первый матч завершился в пользу команды из Казахстана (1:0).

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу красно-белой армии в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.74 (28%), триумф «комбайнеров» — за 3.59 (30%).

В первой игре сильнее оказались парни Милича Чурчича (1:0). Считаете, что желто-зеленые снова одолеют «кондитеров»? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет 3310 рублей.

Эксперты полагают, что у «Тобола» больше шансов на проход в следующий раунд: это событие идет за 1.54. Квалификация североирландцев представлена за 2.48.

Лишь один из пяти последних поединков «Дерри Сити» во всех турнирах не пробил «верх» по голам — на Центральном стадионе в Костанае. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Комбайнеры» обменялись меткими выстрелами с соперниками в трех из пяти последних встреч Лиги конференций и чемпионата Казахстана. «Обе забьют» предлагают взять за 1.90, обратный рынок — за 1.91.

Четыре наиболее возможных итога противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на ничью или на викторию хозяев:

1:1 — за 6.40 ;

1:0 — за 6.80 ;

0:0 и 2:1 — за 8.00 .

Прогноз и ставка на матч «Дерри Сити» — «Тобол»

Из пяти предыдущих поединков североирландцы не отличились только в одном — против клуба из Костаная. Родные стены помогут это исправить. Ведь в том, что красно-белая армия умеет забивать, нет никаких сомнений: в остальных четырех встречах «кондитеры» вонзили по два гола и больше.

На вероятный перелом в противостоянии намекает и форма желто-зеленых: в августе «Тобол» проиграл три матча из четырех, в каждом пропустив по два мяча. Парни Милича Чурчича уже оформили одну из главных сенсаций квалификации Лиги конференций — лишили евросезона «Базель», который в прошлом розыгрыше турнира дошел до полуфинала. Есть опасение, что на этом чудеса закончатся.

Рекомендуемая ставка: «Дерри Сити» забьет больше 1.5 гола за 2.11.

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