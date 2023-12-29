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«Детройт» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Нэшвилл» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Нэшвилла» Александр Каррье и Жереми Лозон.
Фото Getty Images
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30 декабря «Детройт Ред Уингз» и «Нэшвилл Предаторз» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и начнется в 3.00 по московскому времени. В России прямую трансляцию встречи легально посмотреть невозможно.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.21, вероятность исхода — около 43%. Выигрыш «Нэшвилла» предложен за 2.66 (35%), котировка на «мирный» результат — 4.24 (22%).

Триумф «Ред Уингз» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.76, этот рынок на гостей оценен в 2.05.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — 2.42, Ф2(+1) — за 1.51.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.27.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.24, вариант «овертайма не будет» идет за 1.21.

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Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Нэшвилл»

Гости кажутся серьезными фаворитами предстоящего матча: «Детройт» подошел к игре после девяти поражений в 11 матчах, в которых добыл всего одну победу в основное время. «Нэшвилл» побеждает куда чаще (в 54% встреч сезона) и имеет серьезное превосходство в личном противостоянии — восемь выигрышей в предыдущих 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Нэшвилла» за 2.05.

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