Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Дифферданж» — «Ордабасы»: оба клуба еще не забивали в еврокубках этим летом

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Дифферданж» — «Ордабасы» 23 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Бауыржан Исламхан («Ордабасы»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

23 июля «Ордабасы» приедет в Люксембург в гости к «Дифферданж». Поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдет на стадионе «Парк де Спор». Соперников рассудит арбитр Мохаммад Усман Аслам из Норвегии. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. В России ее не покажут.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
23 июл, 20:00. Stade Parc des Sports (Дифферданж)
Дифферданж
Ордабасы

Эксперты склоняются к победе гостей. На сине-белых можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.40 (23%), успех клуба из Молдавии — за 2.65 (38%).

Если считаете, что хозяева не проиграют, хватайте опцию 1Х за 1.49.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Дифферданж» оценен в 2.74, «Ордабасы» — в 1.44.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» идет за 1.84, обратный вариант — за 1.97.

Андрей Ярмоленко (&laquo;Динамо&raquo; Киев). В прошлом сезоне киевское «Динамо» не попало в групповой этап еврокубков впервые за 18 лет. Настрой на «Партизан» будет особый

Прогноз и ставка на матч «Дифферданж» — «Ордабасы»

Оба клуба стартовали в еврокубковой квалификации с первого раунда ЛЧ, но потерпели неудачу и не забили ни разу. Чемпионы Люксембурга вылетели от «Клаксвика» (0:2, 0:0), сине-белые уступили «Петрокубу» (0:0, 0:1). Вряд ли соперники порадуют результативностью в очной встрече — скорее предпочтут сыграть осторожно и отложат вопрос о победителе противостояния на ответку в Шымкенте.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Дифферданж
ФК Ордабасы
0
Читайте также
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Линкольн» — «Карабах»: соперники второй год подряд сыграют друг с другом в отборе ЛЧ