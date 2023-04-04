4 апреля московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» определят участника 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Евгений Турбин.

«Динамо» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа бело-голубых доступна за 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья оценена в 5.00 (20%), успех «Акрона» — в 8.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.

«Акрон» в двух предыдущих раундах Кубка выбил другие московские команды — «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, по пенальти). На то, что клуб из Тольятти снова не проиграет в основное время, котировка — 3.10.

Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы, если верите в его ожесточенное сопротивление: Ф2(+1.5) оценена в 1.78, Ф1(-1.5) — в 2.04, если, наоборот, уверены в крупной победе «Динамо».

Только в одном из 11 последних матчей «Акрона» во всех турнирах прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.06.

Обмен голами можно взять за 2.14, противоположный исход — за 1.72.

Можете поставить на то, как именно будет забит мяч:

ногой — за 1.10;

головой — за 2.60;

со штрафного — за 8.00.

Эксперты убеждены, что в следующий раунд турнира пройдет московская команда: на успех «Динамо» с учетом возможной серии пенальти коэффициент — 1.19, на «Акрон» — 4.60.