Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Динамо» — «Акрон»: прогноз на матч Кубка России 4 апреля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Акрон» 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Константин Тюкавин.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Telegram Дзен

4 апреля московское «Динамо» постарается выйти в следующий раунд Кубка России — в 1/8 финала Пути регионов бело-голубые сыграют с «Акроном». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Турбина прозвучит в 19.30 мск. Понаблюдать за командами в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.25 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Акрон

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» в основное время пришелся коэффициент 1.37, вероятность исхода — приблизительно 72%. Ничья доступна за 5.00 (20%), триумф «Акрона» — за 8.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.

«Акрон» в двух предыдущих раундах Кубка выбил другие московские команды — «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, по пенальти). На то, что клуб Тольятти снова не проиграет в основное время, котировка — 3.10.

Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы, если верите в его ожесточенное сопротивление — Ф2(+1.5) оценена в 1.78. Ф1(-1.5) — в 2.04, если наоборот уверены в крупной победе «Динамо».

Только в одном из 11 последних матчей «Акрона» во всех турнирах прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.06.

Обмен голами можно взять за 2.14, противоположный исход — за 1.72.

Эксперты убеждены, что в следующий раунд турнира пройдет московская команда: на успех «Динамо» с учетом возможной серии пенальти коэффициент — 1.19, на «Акрон» — 4.60.

Лаутаро Мартинес и&nbsp;Ромелу Лукаку. Лукаку и Лаутаро дискредитируют образ топ-нападающих. Им не запугать «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Акрон»

«Динамо» ошарашило результатом последнего матча в чемпионате России — москвичи полтора тайма дома играли в большинстве против «Сочи», но уступили 0:2. Правда, на результат сильно повлияла феноменальная игра голкипера гостей: Денис Адамов появился вместо удаленного Сослана Джанаева и парировал шесть ударов. То есть бело-голубые провалили игру, но с некоторыми оговорками.

Тем злее они выйдут на матч против представляющего ФНЛ «Акрона». Клуб из Тольятти и так уже добился превосходного результата — команду Евгения Крячика списали задолго до 1/8 финала, а перед игрой с «Локомотивом» вообще похоронили, но она выжила. И все-таки на «ВТБ Арену» «Акрон» приедет исключительно оборонять нули и тянуть до серии пенальти — резервов, чтобы бороться с «Динамо» в открытой битве, у тольяттинцев нет. Они даже в первой лиге идут 11-ми и забили всего 27 мячей в 25 матчах. А против топовой атаки соперника будут надеяться на чудо.

Впрочем, вряд ли игра завершится абсолютным разгромом аутсайдера — «Акрон» умеет терпеть и защищаться. Поэтому «Динамо» если и победит, то некрупно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.93.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Спартак»: хозяева сдержат истощенное нападение красно-белых