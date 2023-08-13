На прошлой неделе «Динамо» и «Балтика» синхронно одержали первые победы в чемпионате России и теперь сойдутся в четвертом туре. Матч состоится 13 августа в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 15.00 по столичному времени. Рассудит игру бригада Владимира Москалева из Воронежа. Прямую трансляцию с 14.55 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают бело-голубых серьезными фаворитами встречи: котировка на успех «Динамо» — 1.72, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш команды Сергея Игнашевича доступен с котировкой 4.79 (19%). Даже ничья идет за чуть меньшие 4.09 (24%).

Думаете, что оппоненты не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4090 рублей.

Калининградцы в прошлом туре наконец набрали первые три очка — обыграли «Факел» (2:1). До этого коллектив Игнашевича шел на серии из двух поражений. «Динамо» тоже одержало первую победу только в прошлом туре — над «Зенитом» (3:2). А прежде уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Считаете, что и «Балтика» как минимум не проиграет москвичам? Этот рынок оценен в 2.32.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, итоги противостояния подчеркивают превосходство бело-голубых:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу «Динамо» — за 7.75.

Букмекеры считают, что поединок может получится ярким: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. Неудивительно, ведь команда Марцела Лички — одна из самых веселых в чемпионате России: за три тура она забила семь мячей и пропустила восемь.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.04. За три тура ставка на «обе забьют» не зашла только в одной игре «Балтики» — в первом туре она всухую уступила «Сочи» (0:2).

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