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Сегодня, 15:15

«Динамо» Брянск — «Шинник»: где смотреть матч Кубка России 27 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Динамо» Брянск — «Шинник» 27 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Шинник».
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Шинник»
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27 сентября в матче четвертого раунда Кубка России схлестнутся брянское «Динамо» и ярославский «Шинник». Игра пройдет на домашнем стадионе «Динамо» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, онлайн-сервисы «Кинопоиск» и IVI.

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27 сент, 18:00. Динамо (Брянск)
Динамо Бр
Шинник

У «Динамо» больше шансов пробиться в следующую стадию турнира, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу хозяев по итогам 90 минут выставлен коэффициент 2.08, вероятность этого исхода — приблизительно 48%. Ничья идет за 3.35 (26%), успех «Шинника» — за 3.30 (26%).

На то, что гости не уступят в основное время, можно поставить за 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.89, ТМ 2.5 — в 1.81.

На обмен голами предложена котировка 1.73, на противоположный результат — 2.02.

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Выход «Динамо» в следующий раунд с учетом серии пенальти доступен за 1.63, «Шинника» — за 2.14.

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Футбол
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ФК Динамо (Брянск)
ФК Шинник
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