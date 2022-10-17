17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Динамо» и ЦСКА. Матч начнется в 19.30 по московскому времени на льду «ВТБ Арены», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 19.25 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ не видит фаворита в предстоящем матче. Поставить на победу как «Динамо», так и ЦСКА можно с одинаковым коэффициентом 2.60, или 38% вероятности. Ничья идет за 3.60 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 2600 рублей.

Можно поставить на то, что какая-либо из команд не проиграет — коэффициент также одинаковый (1.49).

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) или Ф2(0) доступны за 1.92.

Вариант «обе забьют» максимально вероятен — поставить на него можно за 1.18.

Эксперты не определились с результативностью матча — тотал больше 4.5 шайбы, как и обратный исход, оценили в 1.92.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 6.70;

• 1:1 — за 9.10;

• 3:3 — за 11.0.