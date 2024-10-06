6 октября на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» против ЦСКА. Поединок 11-го тура РПЛ стартует в 19.00 мск. Главный судья — Владислав Безбородов. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 18.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline верят в хозяев чуть больше: победу бело-голубых предложили за 2.42, что составляет примерно 37% вероятности. Успех ЦСКА идет за 2.75 (36%). Котировка на ничью — 3.65 (27%).

Выигрыш «Динамо» с форой (0) доступен за 1.78. Эта же опция на красно-синих ждет вас за 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.11. «Обе забьют» представили за 1.58, коэффициент на обратный вариант — 2.28.

В прошлом сезоне парни Марцела Лички обыграли армейцев на «ВТБ Арене» (2:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

В шести домашних встречах РПЛ и Кубка России из восьми парни Марцела Лички оформили от двух голов и больше. То же самое происходило в трех предыдущих дерби с красно-синими на «ВТБ Арене». У армейцев вообще неутешительная статистика выездных матчей с «Динамо» — последняя победа случилась в октябре 2015 года, когда бело-голубые еще играли на «Арене Химки».

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше 1.5 мяча за 2.08.

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