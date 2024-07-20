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«Динамо» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 20 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Факел» 20 июля
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Факела».
Фото Телеграм-канал «Факела», Telegram
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20 июля «Динамо» и «Факел» сойдутся в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется 20.00 по московскому времени, рассудит команды бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Динамо» можно с коэффициентом 1.66, это примерно 59% вероятности. Успех коллектива Игоря Черевченко предложен за 5.40 (17%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.00 (24%).

В прошлом сезоне москвичи ни разу не обыграли «Факел» (0:0 и 1:1). Вероятность того, что воронежцы не уступят и в предстоящем матче, оценена в 2.30.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство бело-голубых:

• 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.40;

• 2:0 — за 6.60.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Факел»: воронежцы — неудобный соперник для бело-голубых

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.95, обратная опция дана за 1.85.

Победа «Динамо» и тотал больше 2.5 гола предложены с котировкой 2.65.

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