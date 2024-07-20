«Динамо», драматично упустившее чемпионство в прошлом сезоне, новый чемпионат начнет домашней игрой с «Факелом». Матч пройдет 20 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Кирилл Левников. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.50 мск.

На победу бело-голубых предложен коэффициент 1.66, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш команды из Воронежа можно взять за 5.40 (17%) — это наименее ожидаемый исход поединка. «Мирный» результат дан за 4.00 (24%).

В прошлом сезоне москвичи ни разу не обыграли «Факел» (0:0 и 1:1). Вероятность того, что воронежцы не уступят и в предстоящем матче, оценена в 2.30.

Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство бело-голубых:

• 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.40;

• 2:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.95, обратная опция дана за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Факел»

Несмотря на явную разницу в уровне, воронежцы остаются очень неудобным соперником для «Динамо». После выхода «Факела» в РПЛ в сезоне-2022/23 он ни разу не уступил москвичам за четыре игры в чемпионате — три ничьих и победа. Учитывая минимальные изменения в составах команд, тренд вполне может продлится еще на одну игру.

Рекомендуемая ставка: «Факел» не проиграет за 2.30.