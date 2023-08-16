17 августа «Динамо Киев» и «Арис» сойдутся в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет в столице Румынии Бухаресте на «Супербет Арене», рассудит соперников австрийский арбитр Себастьян Гисхамер. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. В России его не покажут. Игра в Салониках завершилась успехом команды из Греции (1:0).

В букмекерской компании Olimpbet считают номинальных хозяев безоговорочными фаворитами. На победу бело-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, это примерно 52% вероятности. Ничья доступна за 3.63 (27%), успех «Ариса» — за 4.67 (21%).

Верите, что гости преподнесут сюрприз и нанесут киевлянам второе поражение? Ставка в 1000 рублей на клуб из Салоников при благоприятном исходе обернется выплатой в 4670 рублей.

Триумф коллектива Мирчи Луческу с форой (-1) идет за 2.47. Если предполагаете, что желто-черные навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.55.

Уже сейчас вы можете сыграть на выход одной из команд в следующий раунд. Квалификацию «Динамо» оценили в 2.17, «Ариса» — в 1.68.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча предлагают взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70.

В первом поединке греки были сильнее и не пропустили (1:0). Обмен точными выстрелами в ответке дали за 2.07, обратный рынок — за 1.76.

Два из трех наиболее возможных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории киевлян:

Прогноз и ставка на матч «Динамо Киев» — «Арис»

Ни один из трех поединков желто-черных в нынешнем отборе Лиги конференций не пробил «верх» по голам. Но и поражений пока не было: «Арарат-Армения» остановили с помощью ничьей на выезде (1:1) и минимальной победы дома (1:0). В первой игре с киевлянами все тоже решил единственный гол — Луис Пальма отличился с пенальти на 69-й минуте. Бело-синие никак не проявили себя в атаке: нанесли по воротам всего пять ударов — до створа долетело только два. Учитывая, что парней из Салоников устроит «мирный» результат, а нападение «Динамо» робеет перед штрафной «Ариса», стоит ждать продолжения на «низовой» тренд греков.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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