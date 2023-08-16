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«Динамо Киев» — «Арис»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 17 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Динамо Киев» — «Арис 17 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Динамо Киев» — «Арис».
Фото Официальный сайт ФК «Арис»
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17 августа «Динамо Киев» и «Арис» сойдутся в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет в столице Румынии Бухаресте на «Супербет Арене», рассудит соперников австрийский арбитр Себастьян Гисхамер. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. В России его не покажут. Игра в Салониках завершилась успехом команды из Греции (1:0).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 20:00. Rapid-Giulesti Stadium (Бухарест)
Динамо К
Арис

В букмекерской компании Olimpbet считают номинальных хозяев безоговорочными фаворитами. На победу бело-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, это примерно 52% вероятности. Ничья доступна за 3.63 (27%), успех «Ариса» — за 4.67 (21%).

Верите, что гости преподнесут сюрприз и нанесут киевлянам второе поражение? Ставка в 1000 рублей на клуб из Салоников при благоприятном исходе обернется выплатой в 4670 рублей.

Триумф коллектива Мирчи Луческу с форой (-1) идет за 2.47. Если предполагаете, что желто-черные навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.55.

Уже сейчас вы можете сыграть на выход одной из команд в следующий раунд. Квалификацию «Динамо» оценили в 2.17, «Ариса» — в 1.68.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча предлагают взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70.

В первом поединке греки были сильнее и не пропустили (1:0). Обмен точными выстрелами в ответке дали за 2.07, обратный рынок — за 1.76.

Два из трех наиболее возможных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории киевлян:

  • 1:0 — за 6.00;

  • 1:1 — за 6.40;

  • 2:0 — за 6.82.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо Киев» — «Арис»

Ни один из трех поединков желто-черных в нынешнем отборе Лиги конференций не пробил «верх» по голам. Но и поражений пока не было: «Арарат-Армения» остановили с помощью ничьей на выезде (1:1) и минимальной победы дома (1:0). В первой игре с киевлянами все тоже решил единственный гол — Луис Пальма отличился с пенальти на 69-й минуте. Бело-синие никак не проявили себя в атаке: нанесли по воротам всего пять ударов — до створа долетело только два. Учитывая, что парней из Салоников устроит «мирный» результат, а нападение «Динамо» робеет перед штрафной «Ариса», стоит ждать продолжения на «низовой» тренд греков.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Салоники)
ФК Динамо (Киев)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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