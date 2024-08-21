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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»: австрийцы близки к шестому подряд выходу в группу ЛЧ

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «РБ Зальцбург» 21 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Оскар Глоч («Зальцбург»).
Фото Getty Images
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21 августа киевское «Динамо» встретится с «РБ Зальцбург» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Арене Люблин» в Польше и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сандро Шерер из Швейцарии. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
21 авг, 22:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
Зальцбург

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: больше шансов у гостей — их победа предложена с котировкой 2.39, что примерно 40% вероятности. Успех киевлян можно взять за 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.65 (26%).

Поставить на то, что в групповой этап по итогу выйдет «Динамо», можно за 2.56. Этот рынок на «Лейпциг» идет за 1.52.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.20;

  • победа гостей 2:1 — за 8.40;

  • успех «Динамо» 2:1 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок «обе забьют» дан за 1.54, альтернативный вариант оценен в 2.37.

ФК &laquo;Спартак&raquo; Кострома. Костромской «Спартак» выпустит против 2DROTS не основной состав. У медийного клуба отличные шансы на выход в третий раунд Кубка

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»

Австрийцы отлично начали сезон: ни разу не проиграли за шесть матчей во всех турнирах, победив в пяти, и забили за это время 20 мячей — в среднем это 3,33 гола за 90 минут. В отличной форме полузащитники Мауртис Кьергор и Оскар Глоч: первый оформил 4+2 в шести играх, второй — 3+2 в четырех. «Динамо» же сыграло на ноль лишь в одной из предыдущих четырех встреч. Также «Зальцбург» участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов в пяти последних сезонах — это куда более опытный еврокубковый боец.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.00.

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