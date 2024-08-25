Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Динамо» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 25 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Краснодара».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
Telegram Дзен

25 августа «Динамо» и «Краснодар» встретятся в шестом туре чемпионата России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17.30 по столичному времени. Рассудит команды бригада Сергея Карасева. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

По мнению букмекеров, в игре нет однозначного фаворита: чуть выше ожидания от хозяев — победа «Динамо» дана с коэффициентом 2.38, что составляет приблизительно 41% вероятности. Успех коллектива Мурада Мусаева предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья доступна за 3.75 (25%).

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дважды обыграл москвичей. Поставить на то, что коллектив вновь как минимум не уступит, можно с котировкой 1.62.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 в пользу «Динамо» — за 8.40;

• успех «быков» 2:1 — за 9.20.

Мозес Кобнан (&laquo;Краснодар&raquo;). «Динамо» — «Краснодар»: «быки» вновь станут проблемой для бело-голубых

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.23.

Рынок «обе забьют» дан за 1.53, обратный вариант оценен в 2.40.

Комбинированное условие на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» доступен за 1.74.

0
Читайте также
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Краснодар»: «быки» вновь станут проблемой для бело-голубых