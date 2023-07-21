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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 21 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Динамо» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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21 июля в матче открытия нового сезона РПЛ встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Команды рассудит бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов добиться положительного результата: поставить на триумф москвичей можно с коэффициентом 2.25, что около 44% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 3.14 (30%). Котировка на раздел очков еще выше — 3.68 (26%).

Считаете, что сильнее окажутся хозяева? Ставка в 1000 рублей на бело-голубых при благоприятном исходе принесет 2250 рублей.

В прошлом сезоне «быки» ни разу не уступили «Динамо» — победили дома (3:1) и выкрали нулевую ничью на выезде. Поставить на непоражение «Краснодара» и в предстоящем поединке можно за 1.68.

Три наиболее возможных, по мнению букмекеров, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.25;

• 1:0 — за 9.75.

Эксперты ждут яркого матча: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21. При этом за последние 10 встреч в чемпионате команды лишь трижды пробивали отметку в три забитых мяча.

«Обе забьют» идет за 1.59, обратный вариант — за 2.34. Рынок на обмен меткими выстрелами в РПЛ заходил всего в четырех предыдущих играх соперников из 10.

ФК &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» и «Краснодар» откроют новый сезон РПЛ. Разборка москвичей и южан получится результативной

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

«Быки» вряд ли уступают москвичам в классе и вполне могут рассчитывать на очки в предстоящем поединке. В прошлой кампании бело-голубые ни разу не обыграли парней Владимира Ивича, а за последние 10 встреч в РПЛ краснодарцы не уступили ровно в половине случаев. За лето составы соперников практически не изменились — «Динамо» вообще не подписало ни одного новичка. При этом со столичным коллективом работает новый тренер Марцел Личка, а у гостей уже достаточно сработанная команда.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.68.

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