0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Динамо» — «Крылья Советов»: где смотреть матч Кубка России 1 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» 1 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Славиша Йоканович.
Фото Официальный сайт «Динамо».
Telegram Дзен

1 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени по свистку судьи Павла Кукуяна. Прямая трансляция игры начнется в 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу самарцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

«Динамо» — выраженный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.83, вероятность подобного исхода — около 55%. Ставка на триумф «Крылышек» доступна за 4.12 (18%), на ничью — за 3.92 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выигрыш в 4120 рублей, а доход составит 3120 рублей.

В первом матче «Крылья» забили решающий гол за две минуты до конца основного времени. На то, что и в Москве самарцы не проиграют, котировка — 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96.

Голы от обеих команд доступны за 1.80, противоположный исход — за 2.00.

В первом матче команды забили два из трех мячей в последние 10 минут встречи. На то, что в ответной игре будет гол в отрезок с 76-й по 90-ю минуту, коэффициент — 1.71.

Микель Артета. «Арсенал» — «Эвертон»: команда Дайча забьет, но Артета все равно останется лидером АПЛ

Проход бело-голубых в полуфинал Кубка предложен за 2.16, выход «Крыльев» — за 1.69.

Три наиболее вероятных исхода ответного матча, по версии аналитиков из OLIMPBET:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • минимальная победа «Динамо» 1:0 — за 7.40;

  • успех хозяев 2:1 — за 7.50.

Лигал.
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Кардиологи нашли способ контроля давления у пациентов с устойчивой гипертонией
Популярное видео
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рейнджерс» избавились от Кравцова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 1 марта 2023 года

СКА — «Динамо» Минск: где смотреть матч плей-офф КХЛ 1 марта 2023 года онлайн в прямом эфире