5 марта в Москве в рамках 18-го тура РПЛ сойдутся «Динамо» и «Крылья Советов» — это будет третья встреча команд за две недели. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.45 мск. Главным арбитром назначен Иван Сидельников.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.88 (23%), успех «Крыльев» — за 4.87 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4870 рублей, а чистая прибыль составит 3870 рублей.

Самарцы не проиграли динамовцам в пяти из шести предыдущих матчей. Вариант Х2 оценен в 2.14.

«Верх» по голам прошел только в двух очных играх из десяти предыдущих. ТБ 2.5 идет за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.02.

В недавних матчах в Кубке России команды дважды обменялись забитыми мячами. На то, что в предстоящей встрече команды также оформят хотя бы по голу, котировка — 1.79. На обратный исход — 2.01.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.60.